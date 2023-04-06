邱國正，海軍監控中共航母山東號，拍照距離約5、6浬。國防部提供

國民黨立委陳以信質詢，國防部昨天發布海軍拍到中共航母山東號，監控距離大概有多近？國防部長邱國正答覆大概約5、6浬距離，至於我出動的軍艦艦型，包括拉法葉艦與成功艦都有，我方主要就是南偵艦監控。

至於中共海巡06艦的位置，邱國正答覆立委王定宇時指出，海巡06的位置一直在平潭附近繞。

另邱國正國民黨立委江啟臣質詢時表示，國軍現在是重點戒備，規定部隊正副主官不能同時離營，離營也只能在附近；邱國正說，去年8月中共軍演，國軍是加強戒備。