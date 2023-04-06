瑞銀（UBS）先前同意以32.5億瑞郎（折合約台幣1100億元）收購陷入危機的瑞信銀行（Credit Suisse），表面上是被瑞士政府施壓，但有媒體指出，瑞銀前任主席Axel Weber從2020年開始就暗中研究收購瑞信的可行性，自去年4月摩根士丹利總裁Colm Kelleher接任主席職位後，該項對瑞信的研究仍在繼續。

根據華爾街見聞報導，今年初瑞信爆出去年大幅虧損逾70億美元後，Kelleher便召集摩根士丹利的高級顧問，加速應急計劃和收購瑞信的籌備工作，這也代表著，其實瑞銀早已經做好收購瑞信的準備。

瑞銀在這段期間，表面看起來與瑞士政府就最終收購價格進行拉鋸，瑞銀高層明確表示，最多只能以10億美元收購瑞信，最終在瑞士監管部門的施壓下，瑞銀才不情願地將報價提高到32.5億美元。但媒體分析指出，其實瑞銀達成收購案讓股東們很滿意。

根據報導，這筆交易對瑞銀股東非常具有吸引力，史詩級的合併案正創建一家「超級銀行」，遠超越瑞銀此前規模，Kelleher稱為「瑞士的歷史性時刻」。

瑞士政府為讓併購更順利，還提供超過90億美元彌補瑞銀可能因接管瑞信所受損失，不僅招致股東反彈，一般瑞士民眾也不滿納稅人的錢會受到影響，因外界質疑聲浪不斷，瑞士檢察官正在查明在這起倉促達成的交易中是否有違法行為。