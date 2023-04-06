靜宜大學女大生自3月29日失聯，警方今天證實30日已出境。校方發出聲明，家長與校方聯繫後，校內師生投入協尋，並與警方等人隨時聯繫，希望學生平安。

靜宜大學透過文字稿表示，學生家長與校方聯繫後，學校師長及同學立即動員投入協尋，並與警方等人士隨時聯繫、瞭解案情，希望學生平安。目前已透過相關管道提醒師生特別留意，提高警覺。

林女本與家人相約清明返鄉過節，但遲未返家，家人與她失聯，與房東聯繫前往租屋處，發現人去樓空。因她的電話、社群帳號疑遭控制，就連住處的監視器都壞掉了，家屬憂心林女是否遭人蛇集團控制，在臉書（Facebook）專頁「沙鹿之美」公佈林女特徵發文協尋。

清水警分局4月2日接獲報案，調閱學校、宿舍周邊監視器，林女3月29日上午離開宿舍前往學校，隨後行蹤不明，經查她有另一支手機，最後關機時間為3月30日上午8時，顯示位置在桃園國際機場附近。

警方調查，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘飛往倫敦的班機出境。於是和刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除林女遭詐騙出境可能性，將進一步分析林女平日交往可疑對象，儘快釐清案情。（編輯：黃世雅）1120406