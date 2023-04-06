買機票快下手！長榮航空4月7日00：00起至4月19日23：59止，於官方網站舉辦2023春季線上旅展，提供台灣出發指定30個航線優惠票價，長榮航空「無限萬哩遊」會員購買成人機票更可獨享最低88折購票優惠，優惠票價數量有限，歡迎有出國規劃的民眾盡速搶購以免向隅。

長榮航空表示，十餘條亞洲航線萬元不到，是民眾疫後出國的首選，喜歡海洋生物和探險的旅行者，桃園-宿霧航線4410元起(未稅)就可前往與鯨鯊共游；新開闢的桃園-克拉克5733元起(未稅)就可前往享受騎馬、打高爾夫球的樂趣；適合全家出遊的桃園-新加坡也只要6086元起(未稅)。

除此之外，想要大啖港式美食，桃園-香港只要5063元起(未稅)，而即將於4月28日恢復飛航的桃園-杭州航線也祭出6984元起(未稅) 的優惠。

為了慶賀疫後由高雄出發的多條航線恢復飛航或增班，在此次線上旅展也祭出各式優惠，5月1日起復飛的高雄-福岡10302元起(未稅)、高雄-澳門4705元起(未稅)、高雄-首爾8556元起(未稅)。

歐美航線也有驚喜優惠，5月15日起由每週2班增為4班的桃園-米蘭航線只要26190元起(未稅)、每天2班增為3班的桃園-舊金山優惠價31532元起(含稅)；每天提供3班飛航服務的桃園-洛杉磯33836元起(含稅)。

長榮航空在春季旅展除了提供各式優惠方案外，長榮大旅行家精選旅行社及長榮假期今年特別與星野集團攜手合作，推出北海道及峇里島機加酒頂級自由行產品，民眾可以依自己需求輕鬆規劃旅遊天數，體驗頂級渡假的魅力。

長榮航空為嘉惠「無限萬哩遊」會員，提前一天於4月6日至4月19日特別於在長榮航空官網『會員優惠購票專區』，推出專屬獨享購票優惠。此外，為提供民眾多元、快速累積哩程的管道，長榮航空也特別建議會員購票後，可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達 10000 哩獎勵哩程；同時也提醒旅客可以善用累積的哩程折抵機票費用、升等或是折抵「長榮樂e購」購物金額。

線上旅展期間， 2023 ATTA臺中國際旅展也將於4月14日至4月17日於臺中國際展覽 館熱鬧開展，此次為長榮航空疫情解封後首次參展，並特別打造AR360虛擬實境，讓人一秒置身國外美景中，美好想像FB、IG打卡分享出國的樂趣，另外在4天旅展期間，長榮航空LINE官方帳號粉絲只要現場完成LINE問答小遊戲還可抽好禮，邀請民眾把握機會，啟動您『未玩待續』的旅程。