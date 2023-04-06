美國前總統川普因涉及封口費案，面臨偽造商業紀錄等34項重罪指控，是否可能因此危及共和黨內支持度，導致他無法角逐2024總統大選？目前看來似乎是否定的。共和黨人士甚至認為，川普是黨內目前呼聲最高的候選人。

根據英國《衛報》引述，共和黨研究委員會（RSC）主席的赫恩（Kevin Hern）指出，川普遭到起訴，並未因此動搖他的政治聲望：「對於認為（起訴）會影響川普入主白宮的人，我有消息要告訴你，那就是：不可能發生這種事。」

美國有線新聞網CNN周二（4日）公布民調顯示，有6成美國人肯定檢方起訴川普，但也有超過半數的美國人認為，政治因素在這場歷史性起訴中扮演了主要角色。

Six in 10 approve of the indictment of Trump, a CNN poll finds, but most Americans say politics played at least some role in it, a CNN poll findshttps://t.co/QktM07rxJD — CNN (@CNN) April 3, 2023

至於政黨意見方面，近8成共和黨人士反對起訴川普，另有超過半數表示強烈反對，顯示共和黨內對川普的支持相當團結一致。

Yahoo!新聞在川普遭起訴後也做了民意調查，在2024總統大選勝出的可能性上，川普獲得55%的支持度，大贏黨內對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。即使與拜登相較，川普也獲得43%的支持度，僅些微落後拜登的45%。

Trump’s lead over Desantis in the latest Yahoo/YouGov poll is now up to 26 points



Just a few weeks ago, Trump was trailing Desantis by 4 points



The people have woken up pic.twitter.com/cSkS53urMP — johnny maga (@_johnnymaga) April 1, 2023

前聯邦助理檢察官歐布萊恩（Kevin O'Brien）也表示，封口費案下次開庭的時間是12月，在那之前，川普的團隊還有很多時間可以扭轉局勢。而除了封口費外，川普雖然還面臨煽動國會山莊暴動、干預2020大選結果等調查，但這些案子也有可能不會成立，「（案件）私下如何發展，現在還看不出來，」歐布萊恩說。