全球正在加速去美元化，包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度和馬來西亞等國家開始轉向支持人民幣，降低對美元依賴。不過，財信傳媒董事長謝金河表示，人民幣在全球外匯比重最高在2022年上半年2.88%，到目前為止，美元的比重高達58.36%，人民幣要取代美元「路途仍遙遠」，除非人民幣要先可以自由兌換，否則門都沒有。

謝金河在臉書發文指出，最近有兩個焦點，一是OPEC減產，很多人又跳出來告訴大家通膨將因高油價再度失控，其實OPEC宣布減產，油價大約上漲至85美元左右，這跟俄羅斯入侵烏克蘭時的133美元仍有一大段距離。這次通膨最主要核心在服務及薪資上漲，景氣顯著降溫後，油價腰斬後減產，反彈合理，但不致造成重大災難。

另一個是人民幣取代美元成為主要儲備貨幣，到目前為止，仍然言之過早。目前人民幣在全球外匯比重最高在2022年上半年2.88%，可能是俄羅斯要求使用盧布買油，人民幣兌換在俄羅斯、中東，甚至最近的巴西比重可能有增加，但是2022年下半年比重反而下降到2.69%，中國在這段時間賣力營造，收到效果並不大。

謝金河說，到目前為止，美元的比重58.36%，歐元20.47%，日圓5.51%，英鎊4.95%，中國是世界第二經濟體，比重往上提升合理，但要取代美元，未來路途仍遙遠，至少人民幣要先可以自由兌換，否則門都沒有。

綜合外媒報導，馬來西亞總理安華表示，已經向中國提出成立「亞洲貨幣基金」，雙方也對此進行談判，以減少對美元的依賴。

此外，馬國也與中國當局，針對使用馬元和人民幣結算雙邊貿易一事展開談判。

近來，全球掀起去美元化行動，除俄羅斯、印度外，東南亞各國也開始轉向支持人民幣。主要是美元持續走強，各國當地貨幣快速貶值，甚至面臨資本外流的風險，因此尋求分散或轉移對美元的依賴

，已成為不少國家的共識。