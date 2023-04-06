Linli Boutique今年發表的2023春夏高訂，以爵士名盤做為發想，帶來亮眼的高訂新作。（Linli Boutique提供）

最費工的手工三角型裸縫立體白紗，可以看到烏干紗需手工疊圓，相當耗時。（Linli Boutique提供）

收腰窄擺禮服結合湖綠藍披風，打造今年白標高訂的特殊作品。（Linli Boutique提供）

經典爵士名曲《My Funny Valentine／我的可愛小情人》意境深遠，歌詞也表現出情人間的依賴與信任，美妙編曲出自爵士大師Richard Rodgers之手，爾後由Chet Baker演繹後才紅遍全球。這首曲子對後世影響深遠，也接連影響不少電影、文化、時尚產業，台灣知名婚紗領導品牌Linli Boutique今年推出2023春夏高訂系列，就是以《My Funny Valentine／我的可愛小情人》做為設計靈感源頭，打造頂級「黑標高訂」與大膽創新的「白標高訂」兩條支線。黑標高訂講求華麗感，如同歌曲中描寫另一半的華麗與不俗，在黑標高訂中都能看到做工繁複又華麗的細節，平均每件禮服均需動員20多人，耗時700小時才得以完工。其中最複雜當屬手工三角型裸縫立體白紗，先將烏干紗壓成大小不一的圓形收工壓花片，再摺成糖果紙般的三角形並依序堆疊，打造出立體線條；而白標訂製系列則將時裝與禮服結合，打造具有流行感的話題作品，如時尚界慣用的窄擺收腰線，傳統禮服中較少見，Linli Boutique白標高訂將其結合，帶來既時尚又華麗的獨特魅力。