2024總統立委大選步步逼近，藍綠兩黨都面臨「世代交替」的問題，對國民黨而言，除北市費鴻泰與徐巧芯之爭越趨白熱化，新北市也多個選區民面臨整合，如藍營急欲收復的失土中和區、新北最深藍的新店區等，但地方人士認為，世代交替固然是重要課題，但若沒有謹慎考量，恐造成黨內分裂，甚至讓固有選區「變天」，對藍營而言是百害無一利。

日前國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，儘管市長侯友宜在北海岸順利「拆彈」穩定軍心，但其他選區仍有需要整合的地方，且不一定有協調「空間」，例如新店區的現任羅明才與表態挑戰的市議員劉哲彰都態度堅定，黨部只能透過初選機制決定人選。

但地方人士直言，羅明才不僅有7連霸的實力，更是目前立院最資深立委，表示其在新店已深得在地民眾肯定，雖然劉哲彰也深耕新店多年，但若只是為了「世代交替」，沒有經過謹慎評估，最慘的情況不僅只是造成黨內分裂，更甚者恐將新店拱手讓人，給民進黨坐收漁翁之利。

地方人士更舉上月南投立委補選為例，儘管在傳統上被視為藍營鐵票區，但只是稍微輕忽，隨即「藍天變綠地」，所以地方人士認為，儘管「世代交替」是目前兩黨共同面臨的問題，但對於想重返執政的國民黨而言，更要審慎評估，以免重蹈南投敗選覆徹，連新北最藍的新店都失守。