據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）估計，CSRD料要求至少1萬家歐盟境外公司，揭露多項永續性資訊，而且須獨立驗證，其中美國企業就占了三分之一。

歐盟官員預估，5萬多家歐洲企業必須提出永續報告，至於此永續規範涵蓋多少家非歐盟企業，官員並未透露。

歐盟境外企業若有下列情況適用CSRD規定，包括在歐盟受規範市場發行股債等證券、在歐盟境內年營收破1.5億歐元或歐盟分支淨營收逾4,000萬歐元。

而外企設在歐盟的子公司，若符合大企業定義也適用，包括歐盟員工數在250人以上、資產負債表超過2,000萬歐元、在歐盟當地年營收逾4,000萬歐元，這3大標準只要符合其中2項便算。

路孚特數據顯示，將近1.04萬家外國企業在歐盟股市掛牌；超過百家外企雖未在歐盟上市，在當地年營收逾1.5億歐元。而路孚特確認適用CSRD的企業，來自美國的占31％，13％來自加拿大，11％來自英國。

CSRD要求企業每年揭露的永續資訊多達82項，包括溫室氣體排放及符合《巴黎氣候協定》減碳目標的計畫、性別薪酬差距等。企業得找第三方來稽核他們提供的資料數據。

歐洲在永續資訊揭露上的規定，可能比美國證管會（SEC）及國際永續準則理事會（ISSB）發展的架構更嚴苛。歐盟的CSRD提案從永續性角度要求企業揭露重大資訊，即便就財務面來看無關緊要。

在歐盟上市的外國企業，一旦歐盟員工數超過500人，2025年起須揭露永續資訊。適用CSRD的其他在歐盟上市境外大企業，相關規範於2026年正式生效；針對中小企業的規定，生效時間在2027年。至於未在歐盟掛牌但符合其他標準的外企，要到2029年才會被要求揭露永續資訊。