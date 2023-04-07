耕興表示，自今年開春以來，高階新機檢測需求持續增加，帶動今年第一季營收達成季增與年增的優質營運表現。

觀察市場終端應用，各種無線通訊技術不論是Sub 6、毫米波，Wi-Fi 6/6E/7在智慧型手機、FWA/CPE、Wi-Fi Router、AP、AR/MR眼鏡、平板、筆電、相機等各類終端應用都有產品規格升級繼續往大頻寬、高速聯網技術規格靠攏的趨勢。各產業紛紛都在為接下來的真5G AIOT高速聯網環境終端應用作布局，新品檢測需求不斷上升帶動耕興營運暢旺。