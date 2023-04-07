建物一樓挑高大廳內堆滿腳踏車。（法務部執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

建物一樓挑高大廳內堆滿各式桌椅、建材等廢棄物。（法務部執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

該建物門窗早被破壞，還曾發生過離奇命案。（法務部執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

建物二樓現況。（法務部執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

建物三樓現況。（法務部執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

10多年前台中匯智公司涉嫌吸金21億元，宣稱要打造全台15間「最接近幸福的豪華聯誼會館」，唯一一棟完工的會館荒廢10多年、欠稅千萬元，11日執行署高雄分署將公開拍賣，底標4億3300萬元，內部「豪華」模樣也曝光。

台中匯智集團2007年起，以年息23.5％為誘餌在大台中地區吸金21億元，吸引2700多名投資客上當，宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，打造「最接近幸福的所在地」，最後僅高雄觀音山會館「接近完工」。

高雄觀音山會館位於大社區觀音山段翠屏路旁，為地下2層、地上12層未完工建物，土地面積約1720坪、樓地板面積約2469坪，主體結構完整，但該房產早因積欠房屋稅和地價稅1100多萬元被查封。李男名下財產日前已遭拍賣587萬元，餘款無力償還，同意將會館法拍，11日將由高雄分署公開拍賣，底價4億3300萬元。

該建物由於無圍牆，各樓層的落地窗早就遭人砸毀，等同開放式環境，周邊雜木叢生，景象荒涼，日前還發生離奇命案。

高雄分署日前到現場勘查，發現建物一樓挑高大廳內堆滿腳踏車、桌椅，和大量建材等雜物，外觀看起來都非新品，也不是李男所有，懷疑是有人蓄意到此惡意棄置。至於二、三樓則是完全空曠，呈現毛胚屋的狀態，牆上還留有各空間應用的噴字。

高雄分署強調，依《強制執行法》規定，現場遺留物將公告所有人前來領取，屆時若沒領走，也將公開拍賣，通常是拍定方自己買走、自己變賣處置。屆時一切若順利拍出，將扣除掉欠稅金後、餘款提存在法院，避免讓該案的被害人求償無門。