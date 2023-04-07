美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul R-TX）率團訪台，並於在今日拜會立法院並開記者會，媒體詢問立法院長游錫堃，對於眾議院議長麥卡錫未訪台是否會失望？游說，麥卡錫議長是信守承諾的人，他說要來一定會來，只是時間未定而已。

媒體詢問游錫堃，對於麥卡錫未訪台是否會失望以及是否會希望美國的作戰策略清晰一點？游錫堃說，過去叫做戰略模糊，希望戰略清晰，但現在美國的戰略很清晰，當然歡迎麥卡錫能夠來台，去年9月當時他還沒當選議長，他就以國會院長身分致函邀請他訪台。

游錫堃指出，麥卡錫是信守承諾的人，他說要來一定會來，只是時間未定而已，藉此奉勸中共，因為這次他們對於本來麥卡錫要來台反應過度，變成蔡英文總統到雷根圖書館跟麥卡錫議長見面，讓台灣國際能見度更高，等於是幫助台灣。

游錫堃表示，在東方的政治哲學有一種叫順應自然之道，可以無為而無不為，中共這次違反自然之道，所以把事情弄巧成拙，因為麥卡錫終究會來台灣，如果直接讓他來，媒體曝光就是一次。

他說，現在打壓讓蔡總統到美國跟麥卡錫見面也是創下歷史紀錄，也會有第二次，現在全世界媒體都在稱蔡英文為總統，以前只有幾個人在講，這件事情就是弄巧成拙，等於幫助台灣在國際的能見度更高，台灣國際形象更高，可能要藉此感謝一下中國大陸領導人習近平。