感情能否走得長遠，兩人的價值觀和性格是關鍵，有些情侶雖然很愛彼此，但想法若差太遠，容易成為吵架導火線，讓兩人越談越痛苦。日本網站「ハウコレ」近日以12星座分析，分享3組價值觀最契合的情侶組合。

第3名、金牛座＆處女座

遇到事情時，金牛和處女就算不開口，也能理解對方的感受，每當付諸實際行動，他們都會驚訝地發現，原來兩人有著同樣的想法，而且同步率非常高，主要就是因為他們的價值觀很相似。

第2名、天秤座＆水瓶座

天秤和水瓶想法相像，所以他們相處起來，感覺非常自然，容易越走越近，進一步發展成情侶關係。天秤座品味極佳，而水瓶座性格與眾不同，感情越談越升溫。

第1名、金牛座＆天蠍座

金牛與天蠍是一對不用說話也能交流的情侶，他們的價值觀幾乎一樣，所以做事情或抉擇時，就像有心電感應一樣，通常都會做一樣的決定，當遇到想表達的狀況時，兩人不需要開口，打個暗號或透過眼神，對方就能理解。