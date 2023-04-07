黃女與兄嫂因照顧8旬老母起爭執，2021年10月至12月間多次在臉書貼文，指兄嫂「堂堂國立大學教授任由老婆把老母趕出家門」、「令人作嘔」、「媳婦囂張到把婆婆趕出家門」等語。黃女否認誹謗，辯稱表達確信之事；法官以摻雜主觀意見、與公益無關，足以貶抑社會評價，刑事依誹謗罪判拘役30日，得易科罰金；民事判賠16萬元，均可上訴。

黃女與兄嫂因為照顧年邁母親而起爭執，自2021年10月至12月間在臉書貼文8次，指稱「妳把婆婆趕出門，在她高齡88歲」、「好棒棒的大教授，卻任由老婆兒子把你老媽媽趕出家門」、「媳婦竟然已經囂張到把婆婆趕出家門，心疼老媽媽88歲竟然還要受此折騰」、「大教授的老婆令人作嘔，我快吐了，不知誰沒有羞恥心」等語。

案經黃女的大嫂提告，刑事部分依散布文字誹謗罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。黃女嫂子再提起民事訴訟求償精神撫慰金。

黃女辯稱，88歲母親因有醫療需求必須在台中及新竹兩地住，但她回新竹時，嫂子租屋安置，而不是讓她與兒孫同住。她否認犯公然侮辱及誹謗罪，辯稱，敘述的都是實情，單純紀錄當下心情，在網路表達確信的事實，她的臉書預設為「公開」，後來注意到，才改為「不公開」。

法官認為，黃女在網路貼文截圖顯示地球圖示，且有他人瀏覽後留言或按讚，屬於對不特定大眾公開，而內容是摻雜主觀意見的成分居多，足以侵害兄嫂在社會評價，又與公益無關，屬於侵害名譽行為，判賠16萬元。