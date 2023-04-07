湯石照明、大峽谷-KY 7日召開董事會通過這項併購及股份轉換案，換股比率為1.72股普通股換1股湯石照明普通股，併購及股份轉換基準日訂為2023年10月31日，今年11月雙方可望編列合併報表，2024年湯石照明將全年完整納入大峽谷-KY營收。

湯石照明目前持有大峽谷-KY約5,380張，扣除這部分持股，合併規模約當5.4億元，11月湯石照明開始認列大峽谷-KY營收之下，湯石的營收動能可望轉強。

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