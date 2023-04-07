LED燈具廠湯石照明（4972）宣布換股合併大峽谷-KY（5281），以停牌前價位換算，相當於折價4.75％，整併規模上看5.4億元，大峽谷-KY將成為湯石照明全資子公司並下櫃，2023年11月將編列合併報表，此也是LED產業下游少見的整併案。