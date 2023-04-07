湯石照明、大峽谷-KY 7日召開董事會通過這項併購及股份轉換案，換股比率為1.72股普通股換1股湯石照明普通股，併購及股份轉換基準日訂為2023年10月31日，今年11月雙方可望編列合併報表，2024年湯石照明將全年完整納入大峽谷-KY營收。
湯石照明目前持有大峽谷-KY約5,380張，扣除這部分持股，合併規模約當5.4億元，11月湯石照明開始認列大峽谷-KY營收之下，湯石的營收動能可望轉強。
LED燈具廠湯石照明（4972）宣布換股合併大峽谷-KY（5281），以停牌前價位換算，相當於折價4.75％，整併規模上看5.4億元，大峽谷-KY將成為湯石照明全資子公司並下櫃，2023年11月將編列合併報表，此也是LED產業下游少見的整併案。
湯石照明、大峽谷-KY 7日召開董事會通過這項併購及股份轉換案，換股比率為1.72股普通股換1股湯石照明普通股，併購及股份轉換基準日訂為2023年10月31日，今年11月雙方可望編列合併報表，2024年湯石照明將全年完整納入大峽谷-KY營收。
湯石照明目前持有大峽谷-KY約5,380張，扣除這部分持股，合併規模約當5.4億元，11月湯石照明開始認列大峽谷-KY營收之下，湯石的營收動能可望轉強。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。