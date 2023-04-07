綜藝大哥徐乃麟日前豪砸400萬在內湖開「CRUMB CO.可朗烘焙坊」麵包店，他今（7日）上午以老闆身份出席人力銀行活動，談到北部新鮮人薪資落在2萬8000元至3萬元之間，讓他驚呼：「我真的不敢相信！這要怎麼活下去？」

徐乃麟談到當年北漂打拼的日子，「一個月領3千元，但是有包吃又包住。」感嘆現在的年輕人如果家在台北，有4萬能住在家裡是幸福的，「我們北漂的人，租房就是很大的開銷，若對於新鮮人，沒有4萬塊以上在台北真的難存活。」

徐乃麟日前剛從美國探親返台，小兒子耶魯畢業後已找到不錯工作，他透露，這次去美國就是去幫小孩搬家，並在兒子上班前好好相聚一下。而大兒子徐新洋也正如火如荼準備婚禮中。

此外，澎恰恰日前直播透露，還有5000至6000萬的債務，直言「十輩子」都還不完，隨後表示不能只靠演藝圈收入，決定斜槓賣泡菜，徐乃麟被問及此事，直說賣泡菜太辛苦，「債要還清除非有一筆很大的收入，或是這個產業是很賺錢的，台灣也不過就這麼大的市場，而且有多少人在賣泡菜」，但也給予鼓勵，能夠去做，如果能夠賺錢就是好事，你不動就是一灘死水嘛。