城鄉發展與工作機會差距，許多年輕人選擇北漂工作，不過也有人堅持不北漂。就有網友發起討論，認為北部的薪資優勢，已被高漲的物價消磨殆盡，還有人直言北部人口密度太高，相較起中南部真是一大缺點。

一名網友在PTT女板發文表示，自己不想北漂工作，主要是因為北部物價真的太貴了，即使薪資比中南部好，但相對地會被房租、外食等花費吃掉，好奇還有什麼理由不想北漂。

貼文引起網友熱議，「浪費時間吧，一輩子租屋，被人看沒有」、「住鳥籠很痛苦」、「原台北人，也買不起房子，一輩子住狗籠，北漂好在哪？」、「以前北漂工作多薪水好能存錢，現在北漂的意義除了生活機能好之外，啪，沒了」、「北漂沒六萬以上不如待家裡，一部份人根本存不到錢，只剩莫名優越感」。

除了薪資物價外，不少人異口同聲認為北部太擁擠，「人口密度太高讓人很焦慮」、「人多到很燥」、「住鄉下習慣了，北部太擠了，不喜歡」、「人太多太擠，我受不了」、「房租貴得要死，北部天氣爛，人又擠是大缺點」。