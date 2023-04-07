武打女星楊麗菁在去年九合一選舉期間，在臉書PO文指她發現新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並重提她3年多前與龔的一段感情，指被對方欺騙、傷害、恐嚇讓她心力交瘁，影射龔是「恐怖情人」；龔男提告楊女違反《選罷法》等罪，台北地檢署不起訴楊女，龔向台灣高檢署聲請再議遭駁回，楊女獲不起訴確定。

楊麗菁去年11月26日在臉書PO文，指驚訝發現新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並重提她3年多前與龔男的一段感情，指被對方欺騙、傷害、恐嚇讓她心力交瘁。

當時以無黨籍參選新竹市長的龔偉綸曾提聲明回應，指楊提「恐怖情人」一詞以舊事重提、冷鍋熱炒已成慣性，至今已事隔4至5年之久，提醒楊切勿執意操縱媒體，攻擊他的私生活提高自我聲望。最後龔偉綸得到508票敬陪末座，龔不滿提告。今年3月，北檢依罪嫌不足，不起訴楊女。

但龔不服，提起再議，案經台灣高檢署審核後，認定龔提再議無理由，依法駁回，因此楊麗菁獲不起訴確定。