「手機APP輕鬆下單，就能玩當沖」，這不是誘勸投資的廣告，而是近年來熱錢滿溢的實景現象。根據官方統計，散戶投資人在台灣證券交易市場中的參與程度，在股市大好的2021年，散戶參與且當沖的交易量大幅提升至68％，高於長期年均占比的60％至65％，而在2022年股市大跌的過程，散戶心冷離場，因此成交值占總規模的下滑速度更快，僅有58％。

中華信評指出，一旦市場條件較為不利，散戶投資人受的影響比機構投資人更大，以目前全球經濟情勢不確定來看，估計未來幾季應不會發生結構性的變化，散戶投資人的占比將僅維持目前的低於6成。

即便現在散戶投資人輕易使用手機APP下單，證券商的主要營收來源仍是經紀手續費，中華信評統計，2018年至2022年間，經紀手續費對國內券商營收的佔比將近50％。

中華信評認為，由於機構投資人交易多由券商服務，在投資人結構難有變動的未來幾季，估計券商的經紀手續費仍將相對穩固，並有助於吸收仍較具波動性的交易收入對獲利造成的影響。

交易收入是券商自營的操盤所得之一，中華信評指出，長期來看，交易利得對營收的佔比平均介於10％至15％，2022年因市場波動性較大，已使得券商收益低於5％。