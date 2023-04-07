蔡英文總統7日結束「民主夥伴共榮之旅」搭機返台，她下機後與接機代表握手致意，並發表談話。蔡英文總統表示，感謝大家的團結合作，我們讓國際社會看到，在面臨壓力和威脅時，臺灣只會更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙，而停止跟世界的交流。

蔡英文總統談話全文如下：

這一趟，為期十天的「民主夥伴共榮之旅」，我們訪問了友邦瓜地馬拉和貝里斯，也過境美國紐約、洛杉磯。感謝所有一起出訪的訪團成員、工作夥伴，以及媒體朋友、華航機組成員，我們共同圓滿完成這次的任務。

我也要感謝在海外打拚的僑胞，以及在世界各地駐館的外交夥伴，因為大家的努力，才能有這次的成果。我也要謝謝行政團隊和國安團隊，維持政務順利運作，在臺灣顧好家園，讓我們可以安心拚外交。

對於這次出訪，我有三點想跟國人報告。

第一，雖然歷經了三年多的疫情，我們和友邦的各項合作，依然持續累積成果。像是瓜地馬拉的齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院，已經完工運作。貝里斯的種羊生產計畫，協助了更多弱勢家庭改善生活。

未來，臺灣不只要繼續貢獻專業，成為世界重要的良善力量，也會積極跟其他國際夥伴合作，創造更豐碩的成果。

第二，在這次出訪當中，瓜地馬拉賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）總統、貝里斯察芙拉（Froyla Tzalam）總督、布里仙紐（John Briceño）總理，都公開表達對臺灣的堅定支持。

我們過境美國時，多位美國跨黨派參、眾議員，也以實際的行動，表達對臺灣的支持。臺灣守護民主、自由的決心，得到民主夥伴的支持，也讓我們和民主夥伴的情誼，更加堅定。

第三，我每到達一個地方，海外的僑胞，都給予我們訪團最熱情的歡迎。我們勇敢、自信地向世界傳達我們的聲音，在臺灣的國人，也持續關注我們訪團在友邦，以及過境美國的行程，並且積極地幫忙傳播、分享，做最溫暖的後盾。

我要跟所有海內外的國人同胞，說聲謝謝。感謝大家的團結合作，我們讓國際社會看到，在面臨壓力和威脅時，臺灣只會更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙，而停止跟世界的交流。

最後，我要再次感謝大家的辛勞，未來還有許多挑戰，休息一晚，我們繼續為臺灣的外交、為臺灣的未來共同打拚，謝謝大家。