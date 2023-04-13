要熟記英文的最好辦法，就是隨時隨地接觸，不少學校也會將例句貼在校園各處，增強記憶力。就有一所小學，在樓梯的台階上貼了9句中翻英，然而照片曝光後，不少大人看到崩潰，直呼一句也不會，更笑稱「爬這樓梯步伐會很沉重」。

網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，他表示自己為客座老師，但樓梯上每一句中翻英卻都不會。只見照片中某小學的樓梯台階，貼滿了中翻英的例句，仔細一看都與體育有關，包括賽跑、跳遠、鉛球等。

有小學在階梯上貼了9句中翻英例句，卻讓許多大人直呼「一句也不懂」。(圖／取自路上觀察學院)

其他人看到也苦笑：「完蛋，我英文要重讀了」、「還真的一句都看不懂」、「爬這樓梯感覺就很沉重」、「看得我好暴躁」、「笑死，這麼簡單的英文，我當然不會啊」、「台灣學校印這些根本沒人看，做做樣子的而已」、「去，得到設定 ，你的馬克上面」。

但也有網友認同學校作法：「天天看在眼哩，久了就有印象了」、「贊同校方作法，但是不是該選一些比較日常的句子」、「這樣做OK啦，文法也都很正確」，更有人一眼就認出，該學校為文化國小。