據新華社7日晚間發布的中法聯合聲明全文，首先在「加強政治對話，促進政治互信」，中法將延續兩國元首年度會晤機制；強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行三大機制新一次會議。

中法並同意深化戰略問題交流，特別是深化解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。

針對兩岸問題，聯合聲明僅提到，「法國重申堅持一個中國政策」，未提及台灣。

在「共同推動世界安全與穩定」，中法在聯合聲明針對烏克蘭危機發表3點共識：

一、雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

二、雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能總署為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用，包括為保障札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全安保所作出的努力。

三、中法強調衝突當事方應嚴格遵守國際人道法的重要性。兩國尤其呼籲根據國際承諾保護受衝突影響的婦女兒童，加大對衝突地區的人道援助，提供安全、快速、無障礙的人道主義援助准入。

在「促進經濟交流」方面，中法兩國承諾為企業提供公平和非歧視的競爭條件，特別是在化妝品、農業和農食產品、空中交通管理、金融（銀行、保險、資產管理人）、衛生健康（醫療物資、疫苗）以及能源、投資和可持續發展等領域。

聯合聲明還提到，在數位經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。這是否代表法國可望解除對使用華為設備的限制，還有待進一步觀察。

馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中，習近平回以大禮。空中巴士（Airbus）昨天宣布，與中國航空器材集團敲定出售160架飛機的合約，同時還將在天津開設第2條飛機組裝線。

聯合聲明提到，中法兩國對達成中方航空公司採購160架空客飛機的「批量採購協議」表示歡迎。兩國將視中國航空運輸市場和機隊恢復和發展情況，適時研究中方航空公司的貨運和長途運輸等需求。

聲明並表示，儘快將航空連通恢復至疫情前水準。兩國航空公司在中法之間經營航班時應享有公平均等的機會。兩國支持深化人員和經濟往來，包括為兩國私營部門人員和商務人士提供簽證便利。

在「重啟人文交流」，雙方將於2024年共同舉辦「中法文化旅遊年」，支持故宮博物院與凡爾賽宮、上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心等在兩國合作舉辦高水準活動。

聲明並表示，著眼2024年巴黎奧運會和殘奧會，兩國元首希將體育，特別是青年運動員交流、體育基礎設施發展和體育產業經驗分享作為雙邊關係的重要組成部分。

最後在「共同應對全球性挑戰」方面，中法兩國表示願展開合作，解決發展中經濟體和新興市場經濟體融資困難問題，鼓勵其加快能源和氣候轉型，支持其可持續發展。

聲明提到，中方將出席2023年6月在巴黎舉行的應對氣候變化全球融資契約峰會。法方將出席第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

聲明還針對氣候、生物多樣性、土地退化防治、碳中和、海洋保護、反對塑料汙染等多項議題達成共識。

中歐關係因為新疆人權議題陷入僵局迄今，中法聯合聲明僅在最後一點表示：「中法兩國強調根據聯合國憲章宗旨和原則，促進和保護人權及基本自由對於各國發展的重要性。」