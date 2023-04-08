高雄市三民一警分局勤指中心洪姓警員，昨日上午於輪休期間前往三民區一家游泳池游泳，但救生員發現他沉入池底，趕緊將他救起，但洪員已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。洪姓員警從警已30多年，平日表現工作積極，未料輪休期間前往運動，卻發生憾事。

三民一分局52歲的洪姓員警7日上午約10時許，前三民區一間游泳池運動時，突然沉入泳池底，經張姓救生員發現緊急將洪員救上岸，但已經沒生命跡象，由救護人員處置後送醫，立即送往榮總急救，但遺憾的是仍不幸身亡。

據了解，洪姓員警從警已約30多年，從2011年就到三民一分局勤指中心服務，平日表現工作積極，與同仁相處融洽，當天是輪休前往泳池運動，未料卻發生憾事。事發後，分局長蕭正松第一時間立即趕抵榮總醫院關心慰問洪員家屬並提供家屬必要協助，後續將全力協助家屬辦理治喪事宜。該案也由高雄地檢署檢察官初驗偵查，詳細死亡原因將待下周一複驗釐清。