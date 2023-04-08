警方也在做案車輛上，起出油壓破壞剪等犯罪工具，另查獲毒品海洛因、吸食器、針筒等違禁物品。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

毒蟲缺錢狂偷夾娃娃機店 店家群情激憤助警揪賊

​​新竹縣市地區近來有不少夾娃娃機店投幣機連續遭竊，造成多位店主及台主損失，引起受害同行業主及被害人公憤，互相聯絡希望找出做案車輛，掌握情資後也向警方報案。警方多日跟監埋伏後，近日將鄭姓及孫姓2名嫌犯逮捕到案，才發現2名嫌犯原來是為了購買毒品，才竊取娃娃機零錢花用。

近來新竹縣、市地區娃娃機店連續遭竊，造成多位娃娃機店店主及台主之損失，由於該2名嫌疑人多次犯案得逞，被娃娃機店同行業主及被害人鎖定，並且引起業內公憤，彼此聯繫尋找該部做案車輛，提供相關情資送交警方處理，也向新竹市警察局第三分局報案。

警三分局獲報後立即組成專案小組，發現鄭姓、孫姓2人涉嫌重大，2名嫌犯會趁深夜且機台無人看管之際，駕駛自小客車尋找下手目標，1名於車上把風，另1名則持油壓破壞剪、老虎鉗、板手等工具，進入店內破壞娃娃機之投幣機後，竊取裡投的零錢，得逞後立刻駕車逃逸。

警方見時機成熟，於7日報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並向新竹地方法院聲請搜索票，分別於新竹市南大路、宮口街一帶，當場查獲鄭、孫2嫌到案。

鄭、孫2嫌見警方上前，還想拒捕做困獸之鬥，隨即被優勢警力壓制並上銬逮捕，警方也在做案車輛上，起出油壓破壞剪、老虎鉗、空氣槍、六角板手、藍波刀等犯罪工具，同時扣得犯罪所得現金零錢1680元，另查獲毒品海洛因、毒品吸食器、注射針筒等違禁物品，一併扣案偵辦。

警三分局長林炎巨說，2名嫌犯平日沾染吸食毒品惡習，是警方列管之毒品人口，無正當工作，為能滿足己身毒癮鋌而走險四處犯案，警方以維護地方治安為使命，積極偵辦，鎖定犯嫌之行蹤後順利將渠等2嫌查緝到案，並建請承辦檢察官向新竹地方法院聲請羈押，防止嫌犯再次犯案，保護人民生命財產安全，避免影響社會治安。

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