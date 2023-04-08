「華爾街日報」今天引述知情人士披露，美國商務部考慮根據網路安全規定，對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）採取執法行動。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，由於對莫斯科發動網路攻擊的擔憂擴大，拜登政府加強對卡巴斯基實驗室防毒軟體的國家安全調查力度。

美國監管機關已禁止聯邦政府使用卡巴斯基軟體。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）回應記者詢問時表示，不對任何針對公司的具體行動置評。

工業暨安全局表示，商務部「致力於充分行使權限來保護美國人的敏感資料，並與國會兩黨合作以因應不斷變化的風險」。

卡巴斯基實驗室沒有立即回應路透社的置評請求。

在傳出將對卡巴斯基實驗室採取執法行動前，美國國會推動新的立法，在構成國家安全風險的情況下，允許白宮禁用中國短影音平台TikTok或其他外國技術。