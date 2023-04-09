日本放送協會（NHK）、朝日電視台、產經新聞報導，4月8日晚間8時左右，位於名古屋市南區的名鐵名古屋本線本笠寺站員工，報警表示有男性在電車進站時跳軌。

警消人員趕到現場時，發現男性被急行列車（快車）撞擊倒臥月台，而在進一步確認附近狀況時，又發現月台候車室內有一名少女左胸被刀刺入倒臥。

警方表示，女性死者身分是18歲上班族川村月音，家住名古屋市中川區，被發現時已無意識，雖送醫救治仍在約兩個半小時後死亡；被電車撞擊的男性也在送醫後不治。

男性死者年齡不詳，警方正調查男性死者身分及兩人關係等情況。

參與調查的相關人士透露，有目擊者在事發前看到兩名死者曾一同待在候車室內；候車室內除了插入死者左胸的刀外，另有一把刀掉落地上。

站務人員表示，因為這個站平常乘客不多，所以發生這種事令人震驚。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120409