七大工業國集團（G7）將於16至18日在日本長野縣輕井澤町舉行外長會議，並於約1個月後在廣島召開G7領袖峰會。日媒指出，G7外長會議將磋商如何應對俄烏衝突和中國的動向；會議還將發表G7外長聯合聲明。

共同社報導，日本政府相關人士透露上述消息，而擔任G7外長會議主席的外相林芳正，18日將召開記者會並公佈會談成果。

報導指出，G7各國外長預定16日下午抵達輕井澤，正在協調從東京乘坐北陸新幹線的同一節車前往當地。16日下午，各國將分別舉行雙邊會談，之後出席工作晚餐。

報導稱，於17、18日兩天，G7外長會議將舉行3至4場專題討論會，探討烏克蘭，以及包括台灣海峽在內的東海和南海形勢、北韓的核與飛彈開發。此外，預計還會討論日本主導的外交方針「自由開放的印度太平洋」、經濟安全保障和海洋安保。

預計美國國務卿布林肯、英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）等將出席輕井澤的外長會議。