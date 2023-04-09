國民黨台北市第7選區立委黨內初選，現任立委費鴻泰與挑戰者台北市議員徐巧芯吵得激烈，不過這場「芯費大戰」態勢在各方協調下，逐漸平穩。費鴻泰今在同黨立委鄭麗文陪同下，至永春市場掃街，他說，相信自己會在初選中獲勝，而勝利以後的整合，比什麼事都重要，只有團結兩個字，才會有機會。

費鴻泰今上午在鄭麗文、教授江岷欽陪同下，至永春市場掃街，徐巧芯則於同時間在不遠處的永吉市場掃街，兩人並未碰面，各自努力，似乎近期兇猛的戰火，已有消停的跡象。

費鴻泰表示，鄭麗文是立法院裡最有戰鬥力的女立委，也是他的好朋友，兩人合作非常愉快，也非常有默契。在立法院對抗民進黨要哄抬高端股價、幫高端護航時，他跟鄭麗文多次聯手出擊；而當時社會上很缺新冠肺炎疫苗，但政府為了護航高端就是不肯買BNT、莫德納，鄭麗文也每天走到總統府前，為民請願無數多次，最後總算讓沒良知的蔡英文政府面對問題，去買進口疫苗。

費鴻泰說，他跟鄭麗文有革命情感，之前鄭麗文也當過行政院發言人，戰力無法用言語形容，能夠請到她來掃街、請安，是自己的莫大榮耀。

至於徐巧芯貼出跟前台北市長柯文哲的合照搶票，費鴻泰則說「我對競爭對手做任何事情、講任何的話，只有兩個字，尊重，沒有意見」，媒體追問，柯文哲送徐巧芯心存善念，這四字對徐受用嗎？費鴻泰則再回「我對他講任何話、做任何事，我通通都尊重沒有意見」。

而媒體詢問，徐巧芯說蔣萬安支持青年參政，會不會覺得她在吃豆腐？費鴻泰保持一貫立場，表示「我競爭對手講任何話，我通通都尊重，沒有任何意見，還是很高興」，還笑著反問媒體「我有沒有面帶笑容，有吧？」

費鴻泰強調，相信自己會在初選獲勝，勝利以後的整合比什麼事都重要，且國民黨要贏得2024總統、立法院過半，只有兩個字就是團結，團結會有機會，不團結一定沒機會。