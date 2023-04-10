東陽AM事業3月營收15.46億元，較去年同期成長15％，創同期歷史新高。累計第一季營收39.51億元，較去年同期成長14％，亦創7年同期新高。

OEM事業部分，東陽3月營收6.23億，較去年同期成長15％。第一季營收16.47億，較去年同期成長5％，亦雙雙創5年同期新高。OEM整體累計營收56.43億元。

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