北美需求暢旺，東陽（1319）自結 3月營收21.69億元，較去年同期成長14.74％，累計第一季營收55.98億元，較去年同期累計成長11.43％，無論是單月或第一季皆創5年同期新高，東陽表示，將持續整理整頓，提高市場競爭力。