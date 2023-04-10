飛宏佈局充電樁10年，總算迎來開花結果，負責充電樁業務的子公司馳諾瓦科技除與全球第二大化石燃料業者殼牌(Shell)於2021年12月簽約合作，成為殼牌全球充電設備採購供應商，將充電樁交貨至全球各地，目前馳諾瓦公司在歐洲、美洲及日本都有不同程度合作夥伴進行合作，不僅讓馳諾瓦的業績大好，也為飛宏營運挹注新動能。

根據飛宏資料顯示，去年馳諾瓦營收為18.77億元，其中高達約10億元營收來自於去年第4季，馳諾瓦去年營收年增率則近5倍，法人預估，飛宏轉投資「馳諾瓦」今年充電樁營收可望上看36億元。

飛宏今年前2月合併營收為15.45億元，年減16.18%，公司尚未公布3月合併營收，不過隨著馳諾瓦營運進入高成長，今年馳諾瓦佔飛宏的營收比重可望較去年13.4%更高，由於馳諾瓦充電樁的平均毛利率約在30%～40%，有助於改善目前電源本業仍處於谷底的飛宏獲利能力。

在電源本業方面，飛宏今年將逐步減少現有主力產品、也就是消費性電子產品用電源的比重，並將中國東莞兩個廠區整合為一，部分產品也會轉移至越南廠生產，以提高產能利用率、降低成本，飛宏表示，將以提升獲利能力高於追求營收成長為目標。