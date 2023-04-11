軒郁2022年營業利益2億2107萬元、本期淨利1億8191萬元，EPS為7.79元。董事會通過擬配發每股現金股利5.58元，股票股利1.52。

軒郁國際與91APP電商平台深度合作多年並成功打造出旗下品牌綜合電商專屬DMP數據整合系統，成功於今年3月的電商女王節取得豐碩成果，旗下電商平台iQueen愛女人購物網為集團繳出亮麗成績單創造集團歷史次高營收，內部預期，隨著疫情與天氣持續轉好，實體通路將迎接一波新的購物熱潮，線上口碑將帶動線下業績雙雙成長。

法人表示，軒郁國際歷經三年疫情華麗轉型，從過去以面膜為主的營收來源到現在已是美妝、保健各半的多品牌艦隊集團，公司靈活的經營模式與旗下品牌的分眾競合讓集團營收持續增長，未來虛實整合的力量將有機會為公司帶來更大的成長動能。

未來營運除了台灣線上與線下維持穩健成長，因疫情停滯三年的海外市場也將是軒郁國際未來發展成長的另一主軸，軒郁旗下品牌於第一季透過跨境電商銷售，對比去年同期業績已呈現雙位數增長。