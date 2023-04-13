●美國勞工部公布，3月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%，較2月的月漲0.4%放緩，並低於市場預期的月漲0.2%。與去年同期相比，3月CPI年漲5%，較2月份的年漲6%大幅放緩，並低於市場預期的年漲5.2%。排除波動性較大的能源與食品價格後，3月核心CPI月漲0.4%，低於2月的月漲0.5%，符合市場預期。但與去年同期相比，3月核心CPI年漲5.6%，高於2月份的年漲5.5%，雖然符合市場預期，但也凸顯出核心通膨的「黏著性」，使聯準會在5月再次升息25個基點的可能性升高。

●聯準會（Fed）發布3月會議紀要，稱兩家美國地區銀行接連倒閉使部分央行決策官員對於3月應該升息多少的看法出現動搖，甚至曾考慮放棄一次升息。

該美國央行最後決定3月升息25個基點，但部分官員指出，如果沒有爆發銀行倒閉事件，他們原本認為應該升息50個基點。會議紀要並指出，幾位決策官員對於地區銀行的流動性危機感到擔憂，以及銀行業的壓力可能導致美國經濟在今年晚些時候陷入溫和衰退（mild recession）。這是自一年前開始收緊政策以來，聯準會第一次釋出這樣的警告，但由於美國的通膨仍然偏高且就業市場仍然緊俏，因此決策官員暗示5月可能再次升息。

●國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gita Gopinath表示，目前美國的經濟數據還算不錯，但也反映經濟開始減弱，不排除仍有陷入「硬著陸」的可能性。此前IMF將美國今年經濟成長預測從1月預估的1.4%上修至1.6%，但低於去年的成長2.1%。此外，IMF預估美國明年經濟增長可能進一步放緩至1.1%。

●美國財政部公布，3月財政赤字達到3780億美元，超出市場預期的赤字3020億美元，亦遠超出去年同期的赤字1930億美元，並創下歷史新高。

●美國3月總體通膨較預期溫和，周三美元指數尾盤跌0.6%，報101.49。

●市場看好美國政府將回補戰略儲油，以及上周美國原油庫存數據顯示能源需求強勁，周三國際油價連漲第2天。紐約期油收漲1.73美元或2.12%，為每桶83.26美元，盤中最高觸及83.25美元，創下今年來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.72美元或2.01%，為每桶87.33美元。

●市場預期聯準會可能在5月會議之後暫停升息，周三紐約6月期金收漲0.29%，報每盎司2024.9美元。OANDA資深分析師Edward Moya表示，美國3月CPI數據並未讓市場改變聯準會5月升息25個基點的看法，但這份報告可能讓聯準會考慮在5月之後暫停升息，使美元和美國債息走軟，有利於金價表現。