于美人日前首登《飢餓遊戲》。（中視提供）

于美人出外景撐陽傘，被虧是「媽祖級待遇」。（中視提供）

峮峮（前）在《飢餓遊戲》中戲弄于美人。（中視提供）

峮峮（左起）、王仁甫、熊霓、蔡黃汝、許孟哲、于美人、沈玉琳、安苡愛、許志豪、孫協志在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

于美人、沈玉琳日前受邀上中視《飢餓遊戲》，2人鮮少上外景節目，沈玉琳一開場便說：「我是5年沒出外景，美人姐是50年來沒有在出外景。」他透露這幾年不再來《飢餓》的原因，「5年前那次餓到怕，這5年我就紅了，現在財富自由了。」沈式幽默笑翻眾人。

同集來賓還有熊霓、許志豪、安苡愛，賽制把所有藝人分成2隊，分別由于美人帶領「美人魚隊」，沈玉琳則帶領「彭魚雁隊」。遊戲一開始，于美人撐起陽傘，沈玉琳見狀笑虧：「媽祖才有這種待遇。」

其中一關，因為峮峮的球被敵隊的王仁甫推落，為了推延敵隊時間，峮峮鎖定敵隊下一棒的于美人進行攻擊，不斷把她的球滾走，于美人只好追著峮峮跑，畫面逗趣。

當第一回合結束，製作單位宣布遊戲要玩3回合時，于美人不斷說：「我不行了。」並向製單使眼色要求停止遊戲。也因魔王關卡接續不斷，最後一關于美人甚至玩到頭暈，站不起來還需要有人攙扶。該即將於周日（16日）晚間8點在中視播出。