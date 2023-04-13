澳洲3月失業率3.5％ 維持在半個世紀低點 22:532023/04/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 儘管澳洲央行近年來大舉升息，3月失業率仍維持在將近半個世紀低點，加重加薪熱議。澳洲統計局13日公布，3月失業率維持在3.5％，寫下1970年代初期以來最低紀錄。該月創造5.3萬份工作機會，遠遠超過經濟學家預估的2萬份。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 升息踩剎車 澳洲央行維持利率不動 美國2月職位空缺創近兩年新低 一夜連4震！半個台灣有感 三峽規模3.4 網喊好詭異！ #世紀 #失業率 #萬份 #半個 #澳洲央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬來西亞2月失業率跌至3年新低 00:432023/04/11 財經 大谷翔平一通電話促成世紀對決 天使總管被打動：支持他的夢想 11:082023/03/29 體育 好天氣掰了！開工日「半個台灣有雨」暴跌10度時機曝 21:112023/04/04 生活 李坤城癌逝！昔遭冠「世紀不孝女」林靖恩認已結婚 爺孫戀修成正果 23:522023/04/09 娛樂 創新不能創造問題 黃天牧示警ChatGPT 13:152023/04/06 財經 李昇基頂平頭娶李多寅 700人世紀婚禮「半個演藝圈都來了」 19:082023/04/07 娛樂 Energy睽違20年世紀合體背後藏心酸 牛奶曝舊疾曬X光片 18:332023/04/04 娛樂 跨國聯合行動 成功抄掉犯罪個資交易所 21:142023/04/05 國際 評林芳正訪中行 牛彈琴：中國至少向日方提9要求 12:152023/04/03 兩岸 48歲謝金燕公開徵男友 6大擇偶條件「沒半個人報名」 10:592023/04/03 娛樂 中日外長會談 秦剛籲日方「不得插手台灣問題」 16:592023/04/02 兩岸 《國際經濟》美就業報告解讀不同 攸關聯準會升息與否 16:282023/04/08 財經 狂劈5女又欠債毀事業 男星賣唱維生「身材暴肥」還走音 13:152023/03/31 娛樂 李多寅嫁李昇基「半個演藝圈都來了」 明星親姊穿搭被譙搶風頭 18:192023/04/08 娛樂 第二屆高雄市勞工自治委員會 延攬12名勞工代表3名專家學者 13:192023/04/08 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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