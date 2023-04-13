儘管澳洲央行近年來大舉升息，3月失業率仍維持在將近半個世紀低點，加重加薪熱議。澳洲統計局13日公布，3月失業率維持在3.5％，寫下1970年代初期以來最低紀錄。該月創造5.3萬份工作機會，遠遠超過經濟學家預估的2萬份。