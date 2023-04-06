「創新是重要，但不能影響金融穩定！」金管會主委黃天牧6日在立法院財委會透露，先前中信產險與新世紀資通合資申請設立純網路保險公司，但設計的營運模式看不出創新及永續經營的可能性，黃天牧說從三家純網銀的經驗來看，若經營模型未能創新獲利，反而會成為「大家要處理的問題」。

同時，最新人工智慧ChatGPT興起，黃天牧亦「示警」，強調Chat GPT與一般AI計算不同，他掌握語言文化的能力，3月27日紐約時報頭版專欄文章就提及ChatGPT可能會讓人類的文明文化受衝擊，這與AI運算技術是不同的。

因此黃天牧表示，金管會已在3月底發函各金融機構，提醒注意運用ChatGPT的資安風險，銀行局並在4月5日前蒐集全球金融監理機關對運用ChatGPT的看法，但目前各國監理機關並未公布此類看法，僅香港監理機關表示會在國際清算銀行討論此議題，銀行局在3月30日發函銀行公會，要求了解各銀行使用ChatGPT的風險管理機制，因為公會訂有銀行運用新興機制的自律規範，金管會也已要求銀行公會在二個月內要提出相關調查報告。

國內首批開放的三家純網路銀行，最早是2020年底開業，立委吳秉叡質詢時表示，這三家至今都還在虧損，黃天牧回應，當初開放計畫損益兩平時間多是五年，去年金管會亦找來三家純網銀，了解經營問題，過去三家純網銀著重衝刺存款，現在會加強放款，即增加收入面，但例如純網銀要作房貸授信，在擔保品及相關簽章，仍要與各部會溝通突破。

至於首波純網保公司申請全軍覆沒，年底前是否再重新開放申請？黃天牧回應，有看到純網銀的經驗，若計畫上沒有看起來可行，反而會成為大家要處理的問題，創新是重要，但不能影響金融穩定，他強調：「創新的金融機構能否與其他金融機構區隔化，Model（經營模型）很重要」，所以要看申請的純網保是否能提出創新、可永續經營、具市場區隔的模型，否則不會再開放。