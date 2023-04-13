信義房屋官網「我家有多夯」頁面，方便有意出售房屋的屋主，透過數位工具掌握「自家夯度」等行情資訊。該頁面自去年11月上線至今年第一季，台中市以西屯、南屯、北屯區的屋主對自家周邊行情最感興趣，搜尋量最高。對此，在地房仲分析與三大關鍵因素有關，三屯區住戶較年輕、重大建設多觸發對行情好奇度，且因預售案量多，也會讓屋主對成屋的市況感到好奇。

台中市各區域屋主的行情熱搜度，前三高依序是西屯、南屯、北屯區。信義房屋中六區協理洪振祐分析，第一，相較中區、西區、北區屬於早期開發的台中市，居民組成結構偏向中壯年，三屯區則是晚近才開始陸續開發，住戶組成也相對年輕，使用數位工具了解房市行情的意願也會比較高。

第二，三屯區近年重大建設多，包括捷運、重劃區話題、百貨商場、多項公共建設等；尤其北屯及西屯更是熱區中的熱區，不僅帶動移轉量，原居住在當地的屋主，當然也會對自家目前的行情、夯度感到好奇。

第三，也因重大建設多，三屯區預售案是台中市各區之中較多的，其開價與成交價頻創新高，因此，對中古屋及新古屋屋主來說，也會好奇在新案帶動下，自己的房子行情如何，藉著先在網路上「做功課」，進一步可能產生售屋意願。

而實際觀察目前的市場狀況，洪振祐說，三屯區仍以二、三房標準產品為交易大宗；尤其總價1,000至2,000萬之間的物件是主力。若屋主現階段有賣屋意願，正值遞延的買氣3月後逐漸回籠，有機會找到更有誠意的買方。