●摩根大通私人銀行投資專家David Carter表示，在今早通膨降低的數據公布後，市場出現反彈，因為一切仍都與聯準會有關，所以一切也真的都與通膨有關。連同昨天溫和的CPI數據，PPI也顯示通膨放緩，這可能意味著聯準會的緊縮政策即將結束。在談到即將登場的財報季時，Carter表示，明天（周五）上場的銀行業績，可以讓我們了解地區銀行的實力和未來的放款活動。看看銀行明天對未來經濟增長有何說法會很有趣。

●Research Affiliates表示，數據顯示美國通膨沒有出乎意料之外，而就業市場看似穩定，這意味著前景樂觀，我們將迎來幾乎像「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）一樣的景況，即通膨將放緩，而經濟將維持溫和增長。

●RBC Global Asset Management旗下BlueBay美國固定收益團隊主管Andrzej Skiba表示，我們再度重拾通膨放緩的趨勢，市場顯然正面看待。現在我們預期這種趨勢將持續下去，尤其是在夏季之後。

●沃頓商學院教授Jeremy Siegel表示，聯準會輕忽銀行業危機引發信貸緊縮可能對經濟造成的衝擊，美國經濟陷入衰退風險將升高，未來半年美股走勢不容樂觀。此外，Siegel仍然預期聯準會將在年底前轉向並開始降息，且降幅將超出市場預期，以應對經濟活動和通膨顯著放緩。