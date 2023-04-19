南非統計局19日公布，3月消費者物價年增7.1％，高於2月的年增7％，通膨已連續兩個月上揚。3月通膨升溫的主因是食品和非酒精飲料價格上漲，升幅高達14％，創下2009年3月以來最大年增幅。不過商品、交通運輸和服務價格皆有下降。