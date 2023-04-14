據衛福部統計，從15歲的年輕人至44歲的青壯年，前三大死因皆涵蓋「癌症」及「事故傷害」。凱基證考量人生各階段風險無所不在，對此力求解決客戶痛點，主動量身訂製解決方案，推出凱基證券通路獨賣的「凱基護身福祿專案」。

凱基證財富管理副總阮建銘表示，面對癌症與意外2大難以預料的人身風險，在預算有限情況下，建議可透過1年期定期險來補足保障，特別是在年紀輕、責任重之際，定期險保費會比終身險來得便宜，又更能發揮保障效益。

凱基證指出，對於20多歲剛畢業的職場新鮮人來說，「凱基護身福祿專案」1年保費不到6千元，即可獲得最高200萬元的癌症身故保障及最高300萬元的意外身故保障等，且可選擇附加意外實支實付，以建置保障網來應變人生各種危難時刻。

以22歲畢業男大生為例，投保「凱基護身福祿專案」並選擇附加意外實支實付，首年度保費為5466元，透過近期全民普發6000元來規畫仍有餘。在癌症等待期90天後，即享有癌症相關保障，意外保險則無等待期，享有整年度的意外相關保障。

凱基證表示，青壯年族群在進行投資理財時，也須注重好風險管理，先架好安全防護網，才能減少隱憂、夢想不因此中斷。對於剛畢業的社會新鮮人而言，「凱基護身福祿專案」能以低成本搭起安全防護網，拉高遭逢風險的抵禦能力。