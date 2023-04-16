「五月限定！暖宮回春」課程，透過專業按摩手法，加強腰椎和肚臍精油按摩，讓皮膚透亮，媽媽更年輕。(福容大飯店花蓮店提供)

「享福卡」會員於活動期間入住或預約母親節餐飲專案，即可用優惠價體驗純正日式浴衣，獨家加贈髮飾、團扇與木屐等，秒飛日本。(福容大飯店花蓮店提供)

「極緻寵愛 有妳真好」住房專案，入住指定房型，加贈BAMFORD深層減壓護理、舒緩修護面膜1盒。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

「繽紛水果塔」和「純白馨意」早鳥優惠價6吋580元、8吋880元。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

「繽紛水果塔」以滿滿新鮮水果堆疊，綜合燕麥塔皮為基底，搭配橙香乳酪餡、杏仁奶油餡，視覺味覺雙享受。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

疫情趨緩，迎來口罩解封後的第一個母親節，飯店業開始推出各種方案搶食年度節慶大餅。福容花蓮店推出「我的專屬女神！2023母親節孝親專案」，提供4人同行媽媽免餐費、暖宮回春特惠價、優惠價體驗日式浴衣等多種專案，還有機會抽到價值近2萬的和洋客房。宜蘭力麗威斯汀度假酒店則推出加贈深層減壓護理和修護面膜的住房專案，讓媽媽們樂當女神，輕鬆過節。

福容大飯店花蓮店整個5月推出系列專案與抽獎活動，讓媽媽們整個5月都可以痛快過節。5月31日前，帶媽媽到館內的田園咖啡廳用餐，兩人同行第二人半價，4人同行媽咪直接免費用餐，「享福卡」會員可再享折扣與累積點數，平均每人833元起。5月13日、14日母親節當周額外再加碼，晚餐消費滿1500元贈送肌底層多效保濕面膜。此外，飯店的SPA也同步推出「五月限定！暖宮回春」課程，透過專業按摩手法，加強腰椎和肚臍精油按摩，使寒氣不易累積，達到暖宮功效及增進婦科功能，還能讓皮膚透亮，媽媽更顯年輕。原價每人3500元，兩人同行特價6000元，現省1000元，

飯店首度與花蓮當地知名的「花凜和服屋」合作，會員於活動期間入住或預約母親節餐飲專案，即可用優惠價體驗純正日式浴衣，獨家加贈髮飾、團扇與木屐等，讓媽媽化身日式女神拍美照，需提前預約。活動期間入住飯店或選購母親節餐飲等相關專案，APP登錄發票，還有機會抽中餐券、免費浴衣體驗、三溫暖體驗券、餐飲折價券等，最高獎項為價值近2萬的和洋客房。不適用電商平台、團購網、商務合約等。

因應母親節，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出「極緻寵愛 有妳真好」住房專案，入住豪華套房或精選套房一晚，含隔日自助早餐兩客、休閒中心娛樂設施及露天風呂通通免費使用，專案加贈3600元加1成的BAMFORD深層減壓護理、JUST MASK 究是面膜舒緩修護面膜1盒，讓為家庭辛苦忙碌的媽媽有個減壓又美麗的假期。專案優惠價11880元起，含服務費和稅金，供應至5月31日止，平日限定。

此外，業者另推二款母親節蛋糕「純白馨意」及「繽紛水果塔」，仙氣十足的「純白馨意」以象徵純粹母愛的椰奶慕斯為主體，香茅啤酒凍及熱帶水果為內餡，層層疊搭，口感豐富，令人回味無窮。另一款熱情洋溢的「繽紛水果塔」，以滿滿新鮮水果堆疊，綜合燕麥塔皮為基底，搭配橙香乳酪餡、杏仁奶油餡，酥脆塔皮與多汁水果完美交融，視覺、味覺一次滿足。4月30日前預購，可享早鳥優惠價。