大陸女星古力娜扎出道不久被列為「新疆4美」之一，與生俱來洋娃娃般高顏值，大眼睛、挺鼻和充滿異域風情氣質，讓她成為許多人的女神；豈料，娜扎去年被爆出是徐開騁的小三，一度被罵戀愛腦。娜扎在挺過小三風波後，最近上節目穿了異域服裝直接化身「敦煌女神」，立刻迷倒眾生。

有「新疆維納斯」封號的娜扎在挺過小三風波後，積極出演戲劇和綜藝，今（14日）微博上瘋傳她錄製節目《萌探3》的照片，她古裝扮相加上一身異域服裝，舉手投足都宛如「敦煌女神下凡」，讓人看了目不轉睛；許多網友看了相當驚艷，大讚「好像古畫中的飛天神女」、「高顏值穿啥都變女神」、「娜扎就是美」。

娜扎錄製綜藝的打扮，被大讚是「敦煌女神下凡」。（圖／摘自微博）

原來娜扎去年8月被拍到讓徐開騁到家裡過夜，而徐開騁和張天愛交往多年但沒公開，因此娜扎不明不白當了小三，而當時她堅稱沒介入別人感情，還轉發受害者張天愛的微博文章，強調「之前不是現在不是以後更不會是」。

古力娜扎一出道就被封「新疆維納斯」，畢業於北京電影學院的關係，也有人稱她是「北影校花」；娜扎近年來有許多影視作品，代言工作也是不斷，踏入演藝圈超過12年人氣依舊超高。