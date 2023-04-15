美國空軍國民兵傑克泰謝拉（Jack Douglas Teixeira），週四（13日）於麻州因涉嫌在網路洩漏美國五角大廈機密文件遭聯邦調查局逮捕。週五（14日）他於波士頓聯邦法院出庭，當庭被控以兩項罪名。罪名倘若全數成立，他可能得吃上15年牢飯。

泰謝拉現年21歲，週五遭控未經授權持有並傳送國防資訊、未經授權移動機密資訊與國防資料共2項罪名。英國廣播公司（BBC）報導，蒞庭法官表示，第一項罪名刑期最高10年，第二項刑期最高5年。聆訊結束後，泰謝拉隨即還押，羈押審查日期是下週三（19日），在此之前他必須接受拘留。

泰謝拉遭聯邦調查局逮捕畫面。

檢方提出的訴狀指控，嫌犯泰謝拉2021年起就具備最高級別安全審查權限，這是他在空軍國民兵（Air National Guard，ANG）職務的一部分；去年（2022年）2月，他晉升為空軍一等兵。此外，泰謝拉從2021年起也擁有接觸「其他高度機密計畫」的權限。

聯邦調查局（FBI）特別幹員洛肯霍夫（Patrick Lueckenhoff）透過書面證詞向法庭指出，泰謝拉進入空軍國民兵任職時，應已「簽署終身保密協議」。洛肯霍夫表示，嫌犯理應明白「未經授權揭露受到保護的資訊，可能會導致刑事罪名」。

訴狀指出，與泰謝拉有關的一個網路聊天室用戶帳號曾向另一名用戶透露，自己在上班地點抄錄機密文件的行為可能已經露餡，並為此表示擔憂。

聯邦調查局幹員偵訊時，這名曾與泰謝拉交談的聊天室用戶供稱，他曾與泰謝拉多次透過視訊、語音或聊天功能交談。他還說，泰謝拉後來開始「把文件帶回住處翻拍」。