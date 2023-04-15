4月已進入月中，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖蛇、羊、鼠、狗好運將持續到5月份，不僅事業在貴人的幫助能獲得好表現進而升職加薪，投資方面也有良好的收益。另外，近期單身者能遇到心儀對象；有伴者則是有望步入婚姻。

▍生肖蛇

生肖蛇天生聰明伶俐，且有明確目標，而在5月後事業將能持續穩定，不僅可有許多表現機會，而他們也不負眾望拿下重大合約進而升職加薪。另外在投資方面將可獲良好收益，可好好把握。

▍生肖羊

生肖羊對金錢敏銳度高，而在5月後投資方面將有財星的加持下，可賺取豐厚錢財，有望提早過退休生活。另外事業方面可獲老闆的提拔，讓他們有好的發展機會。

▍生肖鼠

生肖鼠在5月後運勢將超級旺，在業績方面不僅能夠屢創新高，深受老闆與同事喜愛，使他們接下重大項目的主導權，也帶領著團隊如期完成，獲升職加薪機會。

▍生肖狗

生肖狗在5月後運勢將超級旺，不僅事業在貴人的幫助下，有機會接下許多合作項目，令老闆滿意而賺到可觀數目。另外近期桃花運也很旺，單身者能遇到心儀的對象；有伴者則是有望步入婚姻。