《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、鼠、兔、猴是實力派的代表，而且個性不會過於強勢，默默付出來累積自己實力。當遇到困難時他們的實力往往就會越強，並保持著積極態度，把事情處理得完美。

▍生肖豬

生肖豬給人的印象常常是穩定而可靠的，無論環境再怎麼複雜，他們也能有條不紊的把事情處理得完美。他們通常都有著強大的心靈，就算碰到瓶頸、麻煩，也能保持冷靜整理負面情緒，並穩住步伐解決。

▍生肖鼠

生肖鼠平常看似對任何事情都漫不經心，但在關鍵時刻，他們內心的堅韌會異於常人。對方只會看到他們在失敗後淡然的一笑了之，但這並不代表他們的內心真的就無所謂，會用自己的方式化解，然後在下一次投入時變得更加謹慎和認真。

▍生肖兔

生肖兔給人的印象總是非常柔弱，但其實他們只是不喜歡爭強好勝，這不意味著他們就容易向生活低頭。相反的，當他們面對的問題越多，能力就越強。

▍生肖猴

生肖猴天生精明能幹，而且總是保持積極正面的態度。並且也很懂得把握自己的節奏，不會受他人影響。所以什麼時候該努力衝刺，或是什麼時候該停下腳步，都能輕鬆應對。