有些人天生事業心強，總是把工作擺第一，但家庭和事業中總是魚與熊掌不可兼得注定要選擇一邊，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖猴、牛、龍容易因為太重視工作而忽略了家庭，讓身旁的人感到苦不堪言。

▍生肖猴

生肖猴對於成功難以抗拒，總希望能不斷挑戰、提升自己的能耐，就算面對的情況非常棘手，也會想盡辦法解決。再加上生肖猴戒心強，擔心受環境迫害或淘汰，所以會不自覺開啟工作狂模式，如沒人按下暫停鍵，他們會做到身體出現警訊為止。

▍生肖牛

生肖牛有著吃苦耐勞、力爭上游的天性，往往自己會衝到沒有退路的地步。為了當家人堅強的後盾，往往選擇的不是回家陪伴，而是出門打拚。而事業上功成名就的誘惑，讓他們甘於犧牲原本屬於自己的幸福。

▍生肖龍

生肖龍天性好強不服輸，一旦有機會在職場上表現，肯定會好好把握。而當家庭和工作擺在他們面前時，他們則會毫不猶豫地選擇事業，即使另一半心裡感到不開心也無可奈何。