今天是國際導盲犬日，蔡英文總統在臉書秀出她領養的三隻退役導盲犬表示，培育導盲犬，需要更多朋友成為寄養家庭，幫助幼犬適應人類的社會環境。 她呼籲民眾加入寄養家庭行列，一起努力，為視障朋友及導盲犬，打造更友善的環境。

蔡英文指出，從2016年，她收養Bella、Bunny和Maru到現在，牠們年紀已經有點大了，不過還是一樣活潑又貪吃。至於另一隻由她收養的愛犬「樂樂」則是退役搜救犬。

她向民眾宣導，大家如果在路上遇到視障朋友帶著導盲犬，記得「四不一問」：不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕，並且主動詢問協助。

蔡英文也在臉書貼出招募導盲犬寄養家庭的網頁連結，呼籲有興趣的朋友加入。她表示，培育導盲犬，也需要更多朋友成為寄養家庭，幫助幼犬適應人類的社會環境。 「我們一起努力，為視障朋友及導盲犬，打造更友善的環境！」

副總統賴清德也表示，每年4月最後一個星期三，是國際導盲犬日，他感謝導盲犬無私的付出與陪伴，保護了視障朋友們的安全。

他強調，讓視障朋友的權益、導盲犬制度更加完整，是政府的責任，我們會更積極打造無障礙空間、建立友善的導盲犬環境，同時也從教育宣導著手，讓大眾能更認識導盲犬及視障朋友的需求。

他也提醒大家，在公共場所遇見導盲犬時，「請遵守不餵食、不干擾、不拒絕、主動詢問的三不一問原則喔！」