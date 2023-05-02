劉愛芝以寄養媽媽身分獲頒模範母親。(屏縣府提供)

屏東縣政府將舉辦模範母親表揚暨走秀活動，全縣接受表揚共計44位，其中寄養家庭母親們除了照顧個人家庭外，更奉獻時間與心力照顧來自不同家庭的寄養童母愛如海納百川，成就另一種超越血緣的愛。

「用細心與溫暖的手，重建寄養兒少的人生新篇章」，54歲劉愛芝平日經營家庭理髮，熟客都知道她從事寄養家庭服務，所以願意配合營業時間，避開孩子們上下學接送，還有些客人會自發性帶來文具或玩具贈予寄養童，鼓勵孩子們好的行為表現，更會在理髮過程中分享寄養服務帶來的收獲與感動，堪稱家扶寄養招募活招牌。

她說，15及16是自己擁有的特別號碼。「15」代表擔任寄養家庭已15年，「16」則是照顧過16名寄養兒少，年齡從襁褓嬰兒到17歲青少年都有。這段寄養歲月對她來說，彷彿像是為每個來到家裡的孩子們重新打理，不只是單純脫去孩子們髒亂衣裳，重新穿上乾淨衣物，同時也協助孩子們消除負向成長經驗，重新建立正向積極的人生態度。她用那雙巧手、細心且溫暖的工法，重新打造出屬於孩子們全新的人生篇章。

「寄養媽媽，您給我的愛，是一種超越血緣的愛」，陸主香於2007年擔任寄養家庭至今已照顧15名兒少。少女小婷是在國中階段來到她家，原本有說謊、偷竊、生活規範不佳等行為，在她與先生循循善誘及耐心引導下，現在的小婷已經準備高中畢業後離開寄養家庭獨立生活。

小婷在陸主香照顧期間，曾代表學校參加餐飲比賽得到第3名，朝向自己的興趣與專業技能前進，也培養出責任感，學會尊重他人，更有自立生活的能力。

小婷曾於寄養家庭感恩餐會公開向寄養媽媽表達感謝說，謝謝您們陪我學習、幫助我、鼓勵我，陪伴我度過許多風雨，有了您們的支持與鼓勵，我才能在學習的這條路上更努力，未來的我也不會辜負您們的期望！