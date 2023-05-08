唐美雲表示，這次要説的故事是「你不知道的三國」。（Galée lai攝、國家兩廳院提供）

唐美雲歌仔戲團2023年度新作《臥龍：永遠的彼日》，將於6月下旬登場，創辦人唐美雲將二度攜手京劇名角唐文華同台，於戲中共譜一段君臣情。

唐美雲表示，這次要説的故事是「你不知道的三國」，「提到三國，大家比較熟悉的像是桃園三結義、草船借箭、赤壁之戰等，但我們想說的是『政二代』的故事，諸葛亮不再只是一位軍師，他同時為人夫、為人父，而他的第二代如何在父親的巨大光環下，去面對他的人生。」

唐美雲在劇中將呈現諸葛亮長達二十七年的政治生涯，詮釋他從青、中到老年身、心理上的轉變。導演戴君芳表示，「故事時空鎖定蜀漢末期，當時的政權就像航行在大海的船，風雨飄搖、搖搖欲墜，像劉禪、諸葛瞻這樣的政二代，同時遇到非常艱難的選擇。其實我們都知道蜀漢最終還是滅亡了，但這戲浪漫的地方在於，兩位政二代最終的決定，跟兩位父親留下的精神，在不同時空裡仍然相遇，也許『情義』二字就是三國中最浪漫的價值。」

《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日至7月2日在國家戲劇院登場。