南韓啦啦隊女神李多慧三月宣布加盟中職啦啦隊「樂天女孩」，四月初登場時更掀起一股「李多慧旋風」，當時「樂天女孩」人氣成員林襄因工作安排無法與她同框，進而引起「后不見后」的傳聞，而兩人終於在近日夢幻同框，讓球迷相當興奮，事後林襄也曬出兩人合影大讚李多慧舞台魅力，更罕吐心聲希望她保持快樂「別經歷我經歷的」。

林襄昨（7）日在IG曬出與李多慧的合照表示，因為不知道下次與李多慧見面是什麼時候，所以在準備回家時拉著同樣穿著粉白色系的李多慧拍照，接著大讚在短短一天的相處中已經感受到李多慧強大的舞台魅力「尤其跳舞時的多慧真的是一個細節怪，每個表情每個wink都像是設計好一樣，讓人目光捨不得離開她身上（太好看），我真的要好好學習」，也知道自己一直「運氣大於能力和實力」並期許自己可以努力彌補不足。

此外，林襄透露在休息室時，即使語言不通也都能從李多慧的肢體語言上感受到她滿滿的熱情，她也坦言，非常佩服對方可以離開熟悉的環境來到異地工作，最後有感而發「希望我經歷過的她都不要經歷，能一直保持天真、快樂與熱情，永遠當大家的全糖少女」。

貼文曝光後，許多人都留言給予鼓勵「做好自己就是100分」、「女孩沒有競爭關係」、「愛你的人自然愛你」、「你們都好棒，都是全糖女孩」、「多襄兩個都是啦啦隊天花板」而李多慧除了在個人IG限動轉發該則貼文之外，也留言直呼「我愛你（妳）、真可愛」展現出兩人的好交情。