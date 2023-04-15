嘉義高中今天99周年校慶，衛福部長薛瑞元獲頒傑出校友，他代表致詞時憶及在嘉中受到好的邏輯，還語出驚人笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯性才能應對，全場爆笑。
薛瑞元提及嘉中求學點滴，受到兩位數學老師好的邏輯教育，受益深遠，讓他嘉中畢業20年後、也行醫多年了，再考上台大法律系，且數學考100分，而邏輯對他後來學習法律、進入行政體系任職，幫助很大，他還語出驚人笑說「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯才能隨時應對，全場哄堂大笑。
嘉義高中今天99周年校慶，衛福部長薛瑞元獲頒傑出校友，他代表致詞時憶及在嘉中受到好的邏輯，還語出驚人笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯性才能應對，全場爆笑。
薛瑞元提及嘉中求學點滴，受到兩位數學老師好的邏輯教育，受益深遠，讓他嘉中畢業20年後、也行醫多年了，再考上台大法律系，且數學考100分，而邏輯對他後來學習法律、進入行政體系任職，幫助很大，他還語出驚人笑說「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯才能隨時應對，全場哄堂大笑。
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